Иван Щербаков: согласован проект жилого дома по реновации в районе Кузьминки

Проект жилого дома в рамках программы реновации согласован для строительства по адресу: улица Жигулевская, з/у № 3/3/1. Новое здание появится на месте снесенной пятиэтажки, сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«В Кузьминках по программе реновации построят жилой дом на 410 квартир. Он будет состоять из двух строений. У каждого из них будет свой двор с детской и спортивной площадками. Между корпусами обустроят парковку и проезды для пожарной техники», — отметил Щербаков.

Во всех квартирах предусмотрена чистовая отделка: стены покроют обоями под покраску, установят двери и натяжные потолки, полы оборудуют ламинатом и керамогранитом, а также проведут необходимые сантехнические работы.

Оба корпуса будут оснащены сквозными вестибюлями, соединяющими улицу с внутренней территорией. Здесь разместят колясочные, помещения для консьержей, зоны с почтовыми ящиками и лифтовые холлы.

На первых этажах зданий запланированы помещения общественного назначения, включая Центр информирования населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что свыше 220 тыс. горожан уже получили новые квартиры или ожидают переезда.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».