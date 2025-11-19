Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации в Лосиноостровском районе

Москомэкспертизой согласован проект многоквартирного жилого здания в рамках программы реновации, которое планируется возвести по адресу: Таймырская улица, уч. 8/2. Об этом сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласована проектная документация на строительство жилого дома по программе реновации в Лосиноостровском районе. Новостройка появится на месте четырехэтажного дома 1960 года постройки. В здании будет 133 квартиры, их общая площадь превысит 7,7 тыс. кв. м», — отметил Щербаков.

Новостройка будет сдана в эксплуатацию с полной готовностью к заселению: все квартиры получат чистовую отделку и установленную сантехнику. Применяемые в процессе строительства и отделки материалы соответствуют современным стандартам безопасности и долговечности.

В соответствии с проектом в доме будет создана безбарьерная среда для удобства маломобильных групп населения, включая людей с инвалидностью и родителей с колясками. Некоторые квартиры специально спроектированы с учетом их нужд: они будут оснащены расширенными дверными проемами, увеличенными холлами, а в санузлах установят поручни.

Территория вокруг дома будет комплексно благоустроена и озеленена. Для жителей во дворе организуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха, разобьют газоны и высадят декоративные растения.

Новые жители смогут пользоваться всей сложившейся инфраструктурой района: поликлиниками и школами, магазинами, кафе и ресторанами, а также парковыми зонами и скверами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.