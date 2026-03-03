Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации на Тюменской улице

В районе Богородское согласован проект строительства жилого комплекса в рамках программы реновации. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который планируют построить по программе реновации в районе Богородское, рядом со станцией метро „Бульвар Рокоссовского“. В новостройке будет 508 квартир, общая площадь которых превысит 32 тыс. кв. м», — отметил Щербаков.

Здание появится на участке, который сейчас свободен от застроек, расположенном по адресу: Тюменская улица, вл. 5. Проектной документацией определена площадь застройки, которая составит 8,7 тыс. кв. м.

Все квартиры будут переданы будущим жильцам с уже выполненной чистовой отделкой. Специально для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья спроектированы четыре квартиры. Кроме того, на придомовой территории и во всех местах общего пользования создадут безбарьерную среду, обеспечивающую комфортное передвижение маломобильных групп населения.

Планировка первого этажа включает в себя вестибюли жилых секций и ряд помещений, предназначенных для общественных нужд. В их числе предусмотрено место и для Центра информирования населения, где будут консультировать граждан по вопросам переезда в рамках реновации.

Проект также включает комплексное благоустройство территории вокруг нового дома. Здесь появится современная детская игровая площадка, будет оборудована спортивная зона. Для прогулок и отдыха жителей создадут дорожки и обустроят газоны, а также проведут озеленение, высадив новые деревья и декоративные кустарники.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в прошлом году новые квартиры по реновации получили свыше 48 тыс. москвичей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».