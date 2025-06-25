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Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации на Долгопрудной улице

Согласован проект жилого дома в рамках программы реновации в Дмитровском районе Москвы. Его построят по адресу: Долгопрудная улица, участок 6/1. Об этом сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«В Дмитровском районе появится новый жилой дом по программе реновации. Согласно проекту, трехсекционное здание возведут на Долгопрудной улице. В нем будет 182 квартиры», — отметил Щербаков.

На первом этаже запланированы помещения для общественных нужд с отдельными уличными входами, включая центр информирования населения. Между ними расположатся входные группы жилой части с вестибюлями, лифтовыми холлами, помещениями для колясок и комнатами консьержей. Каждая секция будет оборудована двумя лифтами.

Архитектурные решения позволяют обеспечить беспрепятственное перемещение по дому — от входа в подъезд до квартиры. Некоторые квартиры спроектированы с учетом нужд маломобильных граждан и их семей.

В рамках проекта также запланировано благоустройство и озеленение прилегающей территории: установка детских и спортивных площадок, а также обустройство зон отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».