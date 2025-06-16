Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации на 2-й улице Синичкина в Москве

В районе Лефортово на юго-востоке столицы согласован проект жилого дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Он уточнил, что новостройку возведут на месте снесенной пятиэтажки по адресу: 2-я улица Синичкина, д. 9.

«В новостройке будет 184 квартиры, часть из них оборудуют с учетом потребностей маломобильных жильцов и их близких. Предполагается, что по завершении строительства в новый дом переселятся около 790 человек», — отметил Щербаков.

Помимо жилых помещений, в здании оборудуют общественные пространства с отдельными уличными входами. Там, в частности, откроется центр информирования населения по вопросам переселения в рамках реновации.

Во всем доме будет создана безбарьерная среда: входы со стороны улицы и со двора сделают вровень с землей, а проходы в лифтовые холлы, межквартирные коридоры и зоны общего пользования спроектированы без ступеней и перепадов высот.

Входные группы жилых секций включат сквозные вестибюли, комнаты консьержей, места для хранения колясок и почтовые ящики. При этом общественные помещения будут иметь независимые входы с улицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».