Иван Щербаков: согласован проект дома по программе реновации на улице Годовикова

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации на северо-востоке столицы в Останкинском районе по адресу: улица Годовикова, земельный участок 12. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Государственную экспертизу успешно прошел проект многоквартирного дома, который планируют построить по программе реновации на улице Годовикова в Останкинском районе. Новостройка появится на месте двух включенных в программу пятиэтажек. В ней будет 168 квартир, в том числе две — для маломобильных граждан», — рассказал Иван Щербаков.

Общая площадь квартир в новом доме составит около 10,5 тысячи квадратных метров. Все они будут сданы с чистовой отделкой, выполненной с использованием современных, безопасных и долговечных материалов.

Первый этаж традиционно запроектирован нежилым. Здесь обустроят входную группу в жилую секцию и помещения общественного назначения общей площадью более 380 квадратных метров. Одно из таких помещений на время заселения дома займет Центр информирования населения о программе реновации. Проектом также предусмотрено благоустройство придомовой территории и ее озеленение.

Новый дом будет находиться в десяти минутах ходьбы от станции метро «Алексеевская». Поблизости расположены детские сады, школы, поликлиники, службы быта, магазины и другая инфраструктура.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Можайском районе в новостройку по программе реновации переедут больше 250 жителей из двух соседних домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году на юго-востоке столицы по программе реновации полностью расселили 32 дома старого жилого фонда.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».