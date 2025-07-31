Иван Щербаков: школу № 920 в Перове модернизируют

Фото - © Проверка хода капремонта в школе в Павловском Посаде Губернатором Подмосковья/Медиасток.рф

В рамках второго этапа программы «Моя школа» на Перовской улице, д. 37, начались работы по обновлению школы № 920. Они ведутся по согласованному Москомэкспертизой проекту, сообщил председатель ведомства Иван Щербаков.

«Проект предполагает полную модернизацию школьного здания на 700 мест в районе Перово. Проектными решениями предусмотрен комплекс внутренних и наружных работ по всему объему трехэтажного здания 1986 года постройки», — отметил Щербаков.

Внутри здания специалисты выполнят отделку стен, потолков и полов, подобрав материалы в зависимости от назначения помещений. Также заменят все межкомнатные двери и стеклянные перегородки, а на лестницах установят современные металлические перила.

Фасад школы утеплят, заменят оконные конструкции, входные двери и витражи. Крыльцо — главное и дополнительные — полностью реконструируют, добавив пандусы. Кровля также получит новое покрытие.

Помимо самого здания, благоустроят и прилегающую территорию.

Строительство и модернизация социальных объектов в Москве соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».