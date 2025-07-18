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Иван Щербаков: по программе реновации в Измайлове появится еще один жилой дом

Проект многоквартирного дома с подземным паркингом по программе реновации на Никитинской улице получил положительное заключение Москомэкспертизы. Об этом сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.

«В районе Измайлово появится еще один дом по программе реновации. Согласно проекту, в нем будет 194 квартиры. Здание построят на месте расселенной пятиэтажки по адресу: Никитинская улица, земельный участок № 15/1», – отметил Щербаков.

Первый этаж здания отведен под нежилые помещения общественного назначения. Для них предусмотрены отдельные входы с улицы. Прилегающую территорию благоустроят: высадят зеленые насаждения, обустроят детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха.

Проект соответствует современным нормам пожарной безопасности. Все помещения, включая квартиры, оснастят автоматической системой оповещения о возгорании. Также в доме будут незадымляемые десятичные клетки, а лифтовые холлы отделят от жилых коридоров противопожарными дверями.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о переселении по реновации в Хорошево-Мневниках.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».