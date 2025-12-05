Иван Щербаков: общественно-деловой комплекс появится в Хорошево-Мневниках

сегодня в 10:20

В Москве согласован проект нового офисного здания. Оно появится по адресу: 1-й Силикатный проезд, з/у 13/1, сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

«Государственную экспертизу прошел проект общественно-делового комплекса, который планируют построить в районе Хорошево-Мневники. Это будет 42-этажное офисное здание с 4-этажным стилобатом и 5 подземными этажами. Площадь здания, согласно проектной документации, составит почти 107 тыс. кв. м», — заявил Щербаков.

По его словам, в новом офисном здании смогут работать примерно 6 тыс. человек.

На первом этаже расположатся двусветный вестибюль с галереей на уровне второго этажа, столовая и лифтовые холлы. Всего будет оборудовано 22 лифта.

Под офисные площади — помещения открытой планировки — отведут 5-42 этажи. На уровне 42-го этажа будут сделаны террасы.

Сотрудники и гости общественно-делового комплекса смогут оставить свои автомобили на паркинге, рассчитанном на 381 машино-место. Он займет всю подземную часть здания, а еще помещения на 2-4 этажах.