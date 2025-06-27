Иван Щербаков: на улице Плющева появится новостройка по реновации

Согласован проект жилого дома по реновации по адресу: улица Плющева, земельный участок 17/3, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Проектируемый многоквартирный дом представляет собой односекционное здание, в котором будет 149 квартир и нежилой первый этаж. Его построят на месте дома, снесенного в рамках программы реновации. Проект также предполагает благоустройство территории», — уточнил он.

Проект соответствует современным нормам пожарной безопасности. В частности, в доме предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, а лифтовый блок будет отделен от внутриквартирных коридоров противопожарными дверями. Все помещения, в том числе квартиры, оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации.

В ходе благоустройства прилегающей к дому территории специалисты оборудуют места для отдыха, игр и занятий спортом, а также проведут озеленение двора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили свыше 18 тыс. жителей столицы.

Вся информация о программе реновации представлена на сайте mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.