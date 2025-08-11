Иван Щербаков: на улице Матросова в Солнцеве появится новостройка по реновации

В районе Солнцево (ЗАО) согласовали проект жилого здания в рамках программы реновации. Строительство развернется на участке № 29/1 по улице Матросова, где ранее стояли расселенные пятиэтажки, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.

«На западе столицы появится новый дом по программе реновации. Он будет состоять из 2 отдельно стоящих корпусов по 5 секций в каждом. Для новоселов подготовят 866 квартир, часть из них адаптируют для маломобильных жильцов», — сказал Щербаков.

Здания, выполненные в П-образной форме и формирующие полузакрытые дворы, соединит подземный паркинг. Между корпусами организуют зоны для прогулок, спорта, детских игр и отдыха.

Для удобства жителей входные группы сделают проходными — с возможностью заходить как со стороны улицы, так и со двора. Каждая из них будет включать вестибюль с лифтовым холлом, помещением для колясок, комнатой консьержа и почтовыми ящиками.

Первый этаж отведен под нежилые помещения общественного назначения. Там же разместится информационный центр по вопросам переселения в рамках реновации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».