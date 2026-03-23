Иван Щербаков: дом по реновации построят на Загорьевской улице

В Москве согласовали проект жилого дома по программе реновации, который расположится по адресу: Загорьевская улица, з/у 2/5. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Проект предполагает возведение двухсекционного многоквартирного дома на месте пятиэтажек, включенных в программу реновации. Площадь застройки превысит 1 тыс. Кв. м. В доме предусмотрено 185 квартир, три из которых адаптируют для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Щербаков.

Суммарная площадь квартир в новостройке превысит 11,6 тыс. кв. м Будущие жильцы получат квартиры полностью готовыми к заселению. При выполнении всех строительных и отделочных работ планируется использовать современные, надежные и долговечные материалы.

Первый этаж здания отведут под общественные нужды. Площадь этих помещений составит 407 кв. м. На период заселения здесь откроется Центр информирования по программе реновации. Помимо этого, на первом этаже разместятся входные группы жилых секций с колясочными, помещениями для консьержей и вестибюлями.

Проектом предусмотрена организация безбарьерной среды, обеспечивающая беспрепятственное передвижение маломобильных граждан по придомовой территории и свободный доступ в жилые секции. Также запланировано комплексное благоустройство территории: обустройство детских и спортивной площадок, разбивка газонов, высадка декоративных кустарников и деревьев.

Новостройка расположится в зеленом районе: в шаговой доступности от нее находятся Бирюлевский лесопарк, а также скверы и пруды. В непосредственной близости от возводимого дома находятся остановки общественного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, объекты бытового обслуживания, магазины и кафе.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, что больше 2 тыс. семей переехали по реновации в районе Перово.

Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 3-м Михалковском переулке по индивидуальному проекту возвели монолитный ЖК с семью секциями.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

