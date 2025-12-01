Иван Щербаков: дом 1890 года постройки отремонтируют в Пресненском районе

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Трехгорный Вал, д. 12, стр. 1. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Объект капремонта — пятиэтажный жилой дом на 16 квартир 1890 года постройки. Ранее в здании заменили системы отопления и водоснабжения, а нынешний проект предусматривает проведение локальных восстановительных работ в местах прокладки коммуникаций», — отметил Щербаков.

Он добавил, что также будут приведены в порядок подъезды.

Несмотря на солидный возраст, строение не имеет статуса памятника архитектуры. Однако оно находится в границах охранных зон объектов культурного наследия, поэтому все ремонтные мероприятия согласованы с Департаментом культурного наследия Москвы.

Работы будут выполнены с обеспечением сохранности несущей способности и общей устойчивости здания, в строгом соответствии с техническими нормативами и без повышения нагрузок на существующие конструкции.

В рамках проекта в подъезде запланирован ремонт кирпичных швов, восстановление штукатурного покрытия и покраска стен. Потолки на лестничных клетках и в тамбурах, оконные и дверные откосы, а также бетонные подоконники будут очищены и заново окрашены.

Кроме того, специалисты заделают сколы на бетонных ступенях лестниц, очистят и покрасят металлические ограждения, а также заменят на них деревянные поручни.