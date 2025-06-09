сегодня в 10:25

Иван Щербаков: четыре дома отремонтируют в районе Орехово-Борисово Северное

Четыре жилых дома отремонтируют на юге столицы, в районе Орехово-Борисово Северное. Проекты капремонта уже согласованы, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Здания находятся по адресам: улица Генерала Белова, дом 21; улица Маршала Захарова, дом 27; Борисовский проезд, дом 9, корпус 1; Домодедовская улица, дом 8.

«Мосгосэкспертиза согласовала проекты капитального ремонта четырех жилых домов в районе Орехово-Борисово Северное. Они расположены на улицах Генерала Белова, Маршала Захарова, в Борисовском проезде и на Домодедовской улице. Специалисты обновят фасады зданий, приведут в порядок входные группы и места общего пользования», — рассказал Иван Щербаков.

Фасады очистят от старой краски и загрязнений, выровняют и заново покрасят. Облицованные мелкоразмерной плиткой стены промоют аппаратами высокого давления и приведут в порядок в местах выбоин. С цоколей демонтируют старое покрытие, выровняют поверхности и облицуют плиткой.

Ремонтируя входы в подъезды, специалисты поменяют покрытие площадок и козырьков крылец. Там появятся новые двери и металлические ограждения.

Помимо прочего, локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций будет проведен в домах на улице Генерала Белова, 21, и Домодедовской улице, 8.