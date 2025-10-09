Иван Щербаков: 5 жилых домов отремонтируют в столичном районе Вешняки

В Москве согласованы проекты капремонта многоквартирных домов на Вешняковской улице, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Ремонт проведут в корпусах 1, 2, 3 дома 12 и корпусах 1, 2 дома 14, находящихся на Вешняковской улице.

«Согласно проектам в домах 1989–1990 годов постройки проведут наружные ремонтные и отделочные работы. В частности, в них установят современную навесную фасадную систему с дополнительным утеплением и тонким штукатурно-декоративным слоем», — сказал Щербаков.

Также во всех домах заменят оконные заполнения на лестничных клетках и входные двери в подъезды, отремонтируют козырьки и площадки крылец. Планируется замена оконных и балконных отливов, ремонт и покраска экранов лоджий, установка декоративных корзин для кондиционеров.

В приямках спусков в подвалы в домах специалисты отремонтируют штукатурные поверхности стен с выравниванием и последующим окрашиванием, еще в планах заменить цементно-песчаную стяжку полов и входные двери.