Итальянская мельница в Подмосковье готова на 50%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства мельницы в городе Ступино. Объект возводится итальянской семейной компанией «Барилла», известной своим опытом в производстве продуктов питания, сообщает пресс-служба ведомства.

Для реализации проекта компании передан земельный участок площадью 15 гектаров по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

На данный момент стройготовность уже превысила 65%. Сейчас на строительной площадке активно ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций. В ходе проверки эксперты лаборатории проверили качество устройства монолитных железобетонных конструкций.

Реализовать проект застройщику помогают специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Общую площадь восьмиэтажного здания мельницы — около 19 тыс. квадратных метров. Основное предназначение возводимого промышленного объекта — переработка пшеницы для производства муки из твердых сортов злаков, которая используется при изготовлении макарон. Ожидается, что ежегодно на предприятие будет поступать до 218 тыс. тонн зерновых культур.

По завершении строительства и ввода в эксплуатацию завод сможет выпускать 167 тыс. тонн муки из твердой пшеницы в год, а также производить 52 тыс. тонн пшеничных отрубей различных видов (гранулированные и негранулированные). Численность сотрудников на предприятии составит 49 человек.

Завершение строительных работ запланировано на сентябрь 2025 года.

В экономику Подмосковья проект строительства мельницы принес порядка 475 миллионов рублей инвестиций.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.