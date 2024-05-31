IT-школу в Реутове оборудуют системой навигации

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ проверили ход строительства школы на 1 100 мест. Школа расположена в микрорайоне 10А города Реутов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты лаборатории определили класс бетона по прочности на сжатие, параметры армирования в ж/б конструкциях, отклонения линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкции, высотные отклонения от выверяемой (проектной) горизонтальной плоскости, прямолинейность поверхности на длине 1-3 м и местных неровностей поверхности бетона, размеров в свету размеры поперечного сечения элементов, а также размеры оконных, дверных и других проемов.

Учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, два спортивных и один актовый зал на 400 мест, библиотечно-информационный центр, а также столовая с пищеблоком и медицинский сектор — для школьников будет создана комфортная образовательная среда.

Внутренняя отделка выполняется в современном стиле и содержит сочетание цветов «зимний — белый», разбеленных оттенков голубого, желтого, рыжего, зеленого и сливового в зависимости от цветового зонирования. В качестве напольного покрытия используется керамогранит в сером оттенке и мармолеум в пудровом. Учебные классы оборудуют эргономичной мебелью, а само здание будет оборудовано системой навигации без перенасыщения текстом.

Архитектурный облик здания минималистичен, используются комбинации разновысотных объемов светлых цветов и акцентов в теплых оттенках дерева. Выступающий и западающий уровни фасада добавят уникальности.

Для начальной и основной школы организованы раздельные входные группы, а прилегающую территорию планируется благоустроить с созданием спортивного ядра и игровой инфраструктуры.

Также там планируется создать учебно-опытные и хозяйственные зоны, места отдыха и площадку для школьных мероприятий.

Школу строят в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и при поддержке нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.