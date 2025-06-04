«История неоднозначная»: депутат оценила новый закон об освоении земли

Заместитель председателя Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова назвала «неоднозначной историей» ситуацию с освоением участков земли в РФ, но подчеркнула, что государство наведет порядок в этой сфере, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«С одной стороны, владельцы участков в свое время заплатили за них серьезные суммы. С другой, люди, которые аккуратно осваивают свои участки земли, не должны страдать от того, что кто-то из соседей устраивает на своей земле беспредел. Мусор, трава, сорняки — это все летит к соседям, особенную „головную боль“ доставляет борщевик», — сказала депутат.

Она также привела в пример свой участок в Ленинградской области: по соседству с ним стоял старый дом, за которым никто не ухаживал, со временем там поселились бомжи и крысы. Из-за большого количества собственников ни выкупить его, ни что-либо изменить не удалось.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «Об установлении признаков неиспользования земельных участков». Теперь у владельцев земли в РФ могут отобрать дачные участки из-за сорняков и мусора.