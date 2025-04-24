Исторический облик почти 500 объектов культурного наследия восстановят в Москве

«Донской монастырь — один из самых масштабных проектов, который мы реализуем совместно с министерством культуры и Русской православной церковью», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день специалисты продолжают работы по реставрации трех башен и прясла Восточной и Южной стен монастыря.

Также восстанавливается пристройка в Тихвинской церкви. Мастера отреставрировали белый камень и штукатурку. В дополнительном строении отремонтировали и облицевали изразцовые печи. В Главном доме городской усадьбы Охотниковых на Пречистенке специалисты реставрируют стены, своды, тянутые карнизы и расчищают лепной декор.

Дом с антресолями на Старой Басманной улице известен ещё с XVIII века. В ходе реставрации планируется восстановить исторические осветительные приборы и лепной декор, а также очистить цоколь и устранить трещины.

Кроме того, исторический облик вернут Городской усадьбе Я. А. Полякова XIX — начала XX века в Большом Николопесковском переулке и Главному дому городской усадьбы XVIII–XIX веков на Новинском бульваре, который является мемориальным музеем Федора Шаляпина.