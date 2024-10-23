сегодня в 14:25

Искусственное покрытие появилось на стадионе «Торпедо» в Люберцах

В Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса на Октябрьском проспекте. Строительная готовность составила 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Реконструкция спортивного объекта ведется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

На объекте работают более 100 человек и 12 единиц техники. Выполнено устройство искусственного покрытия стадиона. Завершаются фасадные работы на трибуне, продолжаются внутренние отделочные и инженерные работы. Готовятся щебеночные основания под беговые дорожки.

Проект предусматривает обновление футбольного поля, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные объекты для занятий на свежем воздухе.

На трибунах смогут единовременно находиться более 1 500 зрителей.

В подтрибунном пространстве стадиона оборудуют залы тяжелой атлетики и единоборств, медкабинеты для посетителей и спортсменов, раздевалки, инвентарные, тренерские, душевые, а также конференц-зал.

Открытие запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.