Ипотечный консультант Ракута: россияне не берут займы из-за нерастущего дохода
Ожидания относительно снижения средней ипотечной ставки в России до 10–11% к концу 2026 года сигнализируют об устойчивом улучшении экономической обстановки и более мягкой монетарной политике. Таким прогнозом поделился ипотечный консультант Дмитрий Ракута, который также объяснил, почему россияне все равно не спешат оформлять займы, пишет АБН24.
Несмотря на прогнозируемое снижение, даже такие процентные ставки продолжают создавать существенные трудности для многих потенциальных заемщиков. Эксперт указал на ряд факторов, обуславливающих такую ситуацию.
«Во-первых, уровень доходов населения в России не растет пропорционально снижению ставок, а в некоторых регионах и секторах наблюдается стагнация или даже снижение реальных доходов. Это ограничивает доступность ипотеки, поскольку ежемесячные платежи по кредиту при ставке 10-11% все еще составляют значительную долю семейного бюджета», — отметил эксперт.
Кроме того, банки придерживаются строгих критериев оценки потенциальных заемщиков, требуя значительный первоначальный взнос и документальное подтверждение стабильной занятости и дохода, что еще больше сокращает количество лиц, имеющих возможность купить жилье. Умеренный рост цен на недвижимость (4-6% в год), прогнозируемый на 2025–2026 годы, объясняется комплексом причин.
По словам консультанта, инфляционные процессы неизбежно влияют на стоимость строительных материалов, оплату труда рабочих и как следствие — на окончательную цену жилья. Кроме того, происходит стабилизация спроса на жилье: уменьшение процентных ставок стимулирует активность покупателей, однако ограниченная платежеспособность и осторожность заемщиков сдерживают резкий скачок цен.