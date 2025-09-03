Ипотечный консультант Ракута: россияне не берут займы из-за нерастущего дохода

Ожидания относительно снижения средней ипотечной ставки в России до 10–11% к концу 2026 года сигнализируют об устойчивом улучшении экономической обстановки и более мягкой монетарной политике. Таким прогнозом поделился ипотечный консультант Дмитрий Ракута, который также объяснил, почему россияне все равно не спешат оформлять займы, пишет АБН24 .

Несмотря на прогнозируемое снижение, даже такие процентные ставки продолжают создавать существенные трудности для многих потенциальных заемщиков. Эксперт указал на ряд факторов, обуславливающих такую ситуацию.

«Во-первых, уровень доходов населения в России не растет пропорционально снижению ставок, а в некоторых регионах и секторах наблюдается стагнация или даже снижение реальных доходов. Это ограничивает доступность ипотеки, поскольку ежемесячные платежи по кредиту при ставке 10-11% все еще составляют значительную долю семейного бюджета», — отметил эксперт.

Кроме того, банки придерживаются строгих критериев оценки потенциальных заемщиков, требуя значительный первоначальный взнос и документальное подтверждение стабильной занятости и дохода, что еще больше сокращает количество лиц, имеющих возможность купить жилье. Умеренный рост цен на недвижимость (4-6% в год), прогнозируемый на 2025–2026 годы, объясняется комплексом причин.

По словам консультанта, инфляционные процессы неизбежно влияют на стоимость строительных материалов, оплату труда рабочих и как следствие — на окончательную цену жилья. Кроме того, происходит стабилизация спроса на жилье: уменьшение процентных ставок стимулирует активность покупателей, однако ограниченная платежеспособность и осторожность заемщиков сдерживают резкий скачок цен.