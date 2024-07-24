Инженер приобрел квартиру в Подмосковье по «Социальной ипотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогает специалистам обзавестись жильем. Инженер из городского округа Фрязино переехал в собственную «трешку» в Щелкове, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Андрей Никитин работает в АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина». Его стаж приближается к 10 годам. По словам обладателя сертификата, электроникой он увлекся еще в юности.

«В силу специфики моей работы постоянно расширяется кругозор, увеличиваются знания. Сейчас в области электроники открываются все новые направления, появляются интересные проекты. Интересно в них участвовать», — сказал Андрей.

В Подмосковье семья Никитиных с двумя детьми жила в съемной квартире. Приобрести свое жилье с помощью региональной программы Андрей решил по примеру коллег.

«Мы уже переехали в «трешку». Совершенно необыкновенное ощущение своего дома. Самые простые вещи очень приятны, когда никому не надо давать отчет. Например, можно кошку завести», — рассказал Никитин.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.