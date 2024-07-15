Инженер переехал в новую евродвушку в Королеве по программе соципотеки

Программа «Социальная ипотека» помогла ученому из городского округа Королев переехать из служебной квартиры в собственную. Инженер Артем Зарганаев работает в ООО «Лаборатория Инновационных Технологий». Его стаж 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По словам обладателя сертификата, ему всегда нравилась химия и увлекал процесс исследования.

«Перед тем, как что-то внедрять в производство, сначала технологию отрабатывают в лабораториях. Затем только масштабируют в производство. Это очень интересно создавать в небольшом количестве вещество, которому предстоит запуск в массовом объеме», — говорит он.

Семья Зарнагаевых жила в квартире от предприятия. Принять участие в программе «Социальная ипотека» Артем решил по примеру своих коллег, которые уже обзавелись жильем.

«Мы выбрали евродвушку в новом доме сразу с очень хорошим ремонтом. Все было готово. Пришлось докупать только бытовую технику. Кухня, столы, диваны, кровати все уже было. И при этом очень удачное место — рядом вся необходимая инфраструктура и удобная транспортная доступность», — рассказывает инженер.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.