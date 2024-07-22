Инженер купил жилье в Подмосковье по «Социальной ипотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогает специалистам обзавестись жильем — инженер из городского округа Черноголовка уже переехал в собственную квартиру с панорамным видом, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Михаил Жидков окончил Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Его общий стаж более 10 лет. В Московскую область обладатель сертификата переехал в 2021 году по приглашению ФГБУН Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук.

«Могу уверенно назвать свою профессию творческой. Она дает возможность открывать новое и одновременно приносить пользу. Всегда хочется, чтобы наши разработки нашли практическое применение и послужили людям», — сказал Михаил.

В Подмосковье Жидков жил в служебной квартире. Получив от руководства предложение принять участие в жилищной программе региона, он подал документы.

«Свой дом — это всегда свой дом. Все можно устроить по собственному вкусу. У меня достаточно просторная и светлая «однушка» на 12 этаже. Вид из окна на лес и поле, очень красиво», — рассказал Михаил.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.