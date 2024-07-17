Инженер купил квартиру в Подмосковье по «Социальной ипотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» позволила инженеру из Ивановской области приобрести квартиру для своей семьи в Подмосковье. Новоселье отметили в «трешке» во Фрязине, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Общий стаж Павла Тихомирова 8 лет. Последние 4 года он работает в АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина». Обладатель сертификата уверенно называет свою профессию творческой.

«Постоянно приходится искать интересные нестандартные подходы для решения поставленных задач. Это разработки процессов исследований, улучшения внедренных проектов», — сказал Павел.

В Подмосковье Павел женился. Сейчас у Тихомировых подрастают двое детей. Жилищная программа региона помогла молодой семье решить квартирный вопрос.

«Мы выбрали «трешку» на вторичном рынке. Уже переехали, постепенно делаем ремонт. Очень хорошее расположение дома — близко до работы, рядом детский сад, школа, больница, магазины. Все, что надо в шаговой доступности», — рассказал Тихомиров.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.