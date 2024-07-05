Инженер из Подмосковья купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Инженер из Подмосковья купил собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке». В новую квартиру он переедет вместе с семьей. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Никита Клюкин работает в АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» почти 8 лет. Как уточняет обладатель сертификата, здесь он проходил практику, здесь и остался.

«Моя специальность далека от рутины! Постоянно приходится сталкиваться с нестандартными проблемами, всегда что-то новое. Еще очень вдохновляет свобода выбора в решении поставленных задач», — говорит он.

Семья Клюкиных жила в квартире от предприятия. Предложение принять участие в программе «Социальная ипотека» оказалось для них очень кстати. Ведь, по словам Никиты, всю жизнь временное жилье предоставлять не будут.

«Мы купили «трешку» на вторичном рынке и решили полностью отремонтировать. Отделка закончена. Мы уже переехали, что-то постепенно доделываем. От нашего дома можно пешком дойти до моей работы. Это очень удобно, никаких пробок!» — рассказывает инженер.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.