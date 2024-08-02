Инженер из Новосибирска купил квартиру в Подмосковье по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло инженеру из Новосибирска приобрести квартиру для своей семьи в Подмосковье. Новоселье отметили в «двушке» в Химках, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Александр Перминов работал на авиационном заводе им. В. П. Чкалова в Новосибирске. В Московскую область обладатель сертификата переехал в 2019 году по приглашению Научно-производственного объединения «Энергомаш им. академика В. П. Глушко».

«Мы приехали на новое место работы с коллегами с авиазавода. Мы все опытные специалисты. Вызывали каждого поочередно. Здесь пришлось освоить сложную номенклатуру изготовления деталей. Как раз практика их внедрения на станках, сам процесс изготовления деталей мне особенно интересен», — говорит он.

Александр с семьей жил в квартире по социальному найму. Получив от руководства предложение принять участие в жилищной программе региона, он подал документы.

«Выбрал «двушку» на вторичном рынке близко к работе. Здесь хорошо развитая инфраструктура — рядом детский сад, школа. Для нашей семьи это важно: у нас маленький ребенок», — рассказывает он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.