Инженер из Королева приобрел свое жилье по «Бюджетной ипотеке»

В Московской области реализуется новая мера поддержки специалистов бюджетной сферы — «Бюджетная ипотека». Инженер из городского округа Королев стала одной из первых участников этой программы, купивших жилье в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Наталья Пятых окончила Московский авиационный институт и сразу устроилась работать по специальности. Ее стаж около 3 лет. По словам Натальи, именно студенческие годы помогли ей определиться с профессией.

«В школе у меня было много интересов, помимо точных наук. Зато в процессе учебы в ВУЗе я поняла, что мне нравится работать с техникой. При трудоустройстве мне пришлось переехать в Королев, здесь я снимала квартиру. Когда от руководства пришла рассылка с информацией о новой жилищной программе, я решила принять участие. В первую очередь, меня привлекла поддержка в виде первоначального взноса. Это очень помогло. Также предусмотрено снижение процентной ставки, это сейчас актуально», — рассказывает она.

Пятых купила квартиру-студию на вторичном рынке и уже переехала. Она отмечает, что наличие собственного жилья само по себе придает уверенности, дает возможность сосредоточиться более глобальных планах.

Участниками программы смогут стать: медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты.

По программе участники получат:

— субсидию от правительства региона на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья;

— снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта за счет бюджета Московской области на весь срок кредита (Максимальный размер кредита 15 млн рублей, срок не ограничен).

Условия участия:

— специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет;

— в случае, если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 кв. метров на одного члена семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.