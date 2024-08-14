Инженер из Коломны приобрел жилье благодаря программе «Социальная ипотека»

Инженер из городского округа Коломна купил жилье благодаря программе «Социальная ипотека». В планах на лето у ученого начать ремонт в собственной «трешке». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Инженер Сергей Новиков работает в научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» порядка 10 лет. По словам обладателя сертификата, наука привлекала его с ранних лет.

«Всегда интересовался физикой, хотел понять, как все устроено. Сейчас в этом и заключается моя работа: разбираться в зависимостях, влиянии изделий друг на друга, пробовать их различные конфигурации», — говорит он.

Семья Новиковых жила в квартире по социальному найму. Принять участие в «Социальной ипотеке» Сергей решил по примеру своих коллег, купивших жилье благодаря программе.

«О новоселье говорить еще рано. Ключи получим летом, сначала сделаем ремонт. Мы выбрали дом на этапе застройки. Привлек красивый малоэтажный жилой комплекс в новом микрорайоне», — рассказывает он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.