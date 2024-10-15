Инженер из Химок приобрел жилье благодаря программе «Социальная ипотека»

Инженер научно-производственного объединения «Энергомаш» приобрел свое жилье в городском округе Химки по программе «Социальная ипотека». Специалист Артем Васянькин получил сертификат на жилищную субсидию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мужчина уже более 10 лет работает на оборонном предприятии. По профессии Артем — повар. Поняв, что работа не его, решил попробовать себя в роли инженера. Утроился на завод, начал изучать материальную базу. Сейчас он работает с электричеством, системами управления и аварийными сигналами.

Ранее Артем жил в съемном жилье. Получив сертификат, он приобрел однокомнатную квартиру на вторичном рынке.

«Квартира с «бабушкиным» ремонтом, все необходимое для жизни есть. Добротный дом из красного кирпича, во дворе растут деревья, есть детская площадка. В целом хороший тихий район», — сказал Васянькин.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.