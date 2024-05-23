Инвестпроект по производству порошковых красок запустят в Дмитровском округе

Компания «Инова» реализует инвестиционный проект по созданию производства порошковых красок ICONIC в районе д. Шелепино Дмитровского округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках рабочего объезда заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова посетила предприятие. Генподрядчик рассказал, что строительная готовность — 70%. Ввести в эксплуатацию новый объект запланировано на конец текущего года. Площадь производственного здания — 6 тыс. кв. метров.

«Мы всегда на связи с нашими предпринимателями, готовы к сотрудничеству. На новом предприятии компании «Инова» современное оборудование позволит выпускать до 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Важно, что для наших жителей будет создано 70 новых рабочих мест», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

Объем инвестиций — 1 млрд рублей. Порошковые краски ICONIC разработаны для изделий, использующихся вне помещений и стойких к действию атмосферных явлений, загрязнению, перепадам температуры, поэтому они широко применяются в энергетике, строительстве, автомобилестроении, машиностроении, в нефтяной и газовой промышленности, а также для мебели и фурнитуры.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.