Инвесторы возводят 14 объектов образования на севере столицы

В 2021 году в городе был утвержден механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Таким образом, девелоперы могут заключать договоры, нацеленные на строительство социально значимых объектов.

«Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов. Вместе с жилыми комплексами инвесторы возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, на севере столицы сейчас строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест. Большинство этих объектов девелоперы передадут в столичную систему образования по договорам, заключенным с городом», — прокомментировал вице-мэр.

Инвесторы занимаются возведением качественных объектов образования, которые отвечают городским стандартам.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился информацией о том, как именно ведется строительство подобных объектов в столичном районе Западное Дегунино.

«Почти готов детский сад на Ижорской улице. В здании площадью более 3,3 тыс. кв. м предусмотрены шесть групповых ячеек с раздевалкой, игровой, спальней и буфетом в каждой. Кроме того, в районе возводят еще три детских сада и школу — в Ильменском проезде и на Коровинском шоссе», — сказал он.

Строительство всех объектов образования проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о развитии социнфраструктуры в Северном административном округе столицы.