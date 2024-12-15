Инвесторы возводят 14 объектов образования на севере столицы
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В САО столицы силами инвесторов идет строительство 14 объектов образования, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В 2021 году в городе был утвержден механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Таким образом, девелоперы могут заключать договоры, нацеленные на строительство социально значимых объектов.
«Современные детские сады и школы строят как за счет бюджета Москвы, так и на средства девелоперов. Вместе с жилыми комплексами инвесторы возводят объекты социальной инфраструктуры. Так, на севере столицы сейчас строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест. Большинство этих объектов девелоперы передадут в столичную систему образования по договорам, заключенным с городом», — прокомментировал вице-мэр.
Инвесторы занимаются возведением качественных объектов образования, которые отвечают городским стандартам.
Также министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился информацией о том, как именно ведется строительство подобных объектов в столичном районе Западное Дегунино.
«Почти готов детский сад на Ижорской улице. В здании площадью более 3,3 тыс. кв. м предусмотрены шесть групповых ячеек с раздевалкой, игровой, спальней и буфетом в каждой. Кроме того, в районе возводят еще три детских сада и школу — в Ильменском проезде и на Коровинском шоссе», — сказал он.
Строительство всех объектов образования проходит под контролем Мосгосстройнадзора.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о развитии социнфраструктуры в Северном административном округе столицы.