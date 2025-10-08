Инвесторы смогут возвести общественно-деловые центры на 5 участках в Коммунарке

Столица выставила на торги права на заключение соглашений о реализации пяти масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в районе Коммунарка, сообщил руководитель московского Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

На выделенных участках победители аукционов смогут построить общественно-деловые комплексы.

«Представители бизнеса имеют возможность внести свой вклад в формирование крупного административно-делового кластера на территории Коммунарки. Столица предоставит инвесторам по итогам торгов на право заключения соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов пять участков суммарной площадью почти 4,9 га для возведения общественных комплексов, в состав которых могут входить офисная недвижимость, отделения банков, кафе, рестораны, магазины и другие коммерческие объекты. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 29 октября по 26 ноября. Аукционы пройдут с 7 ноября по 5 декабря», — поделился Пуртов.

Начальная цена каждого лота составляет 1 рубль, а шаг аукциона — 100 тыс. рублей. Площадь участков варьируется от 0,6 до 1,7 га, на них могут быть построены здания площадью от 89 тыс. до 174,8 тыс. кв. м.

Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать современную инфраструктуру и создавать рабочие места в мегаполисе.