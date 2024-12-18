Инвесторы построят объекты образования в ТиНАО по 35 договорам

Более 43 тыс. дошкольных и школьных мест появится в ТиНАО по заключенным с инвесторами договорам развития инфраструктуры города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего с инвесторами заключили 35 договоров на строительство образовательных объектов в ТиНАО. Благодаря этому в округах уже появилось 22 учреждения. Еще 18 объектов находятся на стадии строительства, а по 46 идет процесс подготовки и согласования проектов. Все объекты, которые строят по договорам с инвесторами, по завершении строительства передают в столичную систему образования», — отметил Ефимов.

В ТиНАО планируется построить образовательный комплекс на 1375 учеников. Его возведут в районе Коммунарка. Комплекс будет состоять из детсада на 275 воспитанников и школы на 1,1 тыс. учащихся.

Договоры с инвесторами позволяют возводить современные образовательные и другие соцучреждения в новых жилых кварталах. Такой механизм участия застройщиков в формировании городской среды в 2021 году ввел мэр столицы Сергей Собянин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в Коммунарке на территории ЖК «Первый Саларьевский» возведут образовательный комплекс на 675 учащихся площадью порядка 14 тыс. кв. м.

«Еще два комплекса одинаковой вместимостью по 1625 человек появятся рядом с ЖК „Прокшино“ в Коммунарке. Готовность одного из них — около 80%. Суммарная площадь этих объектов составит свыше 55 тыс. кв. м», — сказал Овчинский.

Он добавил, что на территории ЖК «Деснаречье» в Троицке построят образовательный комплекс на 350 воспитанников и 850 учеников суммарной площадью свыше 25 тыс. кв. м.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, как инвесторы помогают развивать социальную инфраструктуру столицы.