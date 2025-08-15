Инвесторы могут приобрести три помещения для бизнеса в Хорошевском районе

На городские торги выставлены три помещения для бизнеса на севере Москвы — в Хорошевском районе. Общая площадь объектов превышает 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Город предлагает предпринимателям помещения, где можно реализовать самые разные бизнес-цели. Тех, кто ищет объекты в Северном административном округе, могут заинтересовать три просторных помещения в Хорошевском районе. Они имеют свободное назначение и находятся рядом со станциями метро „Полежаевская“, „Беговая“ и „Аэропорт“. Удачное расположение и большая площадь объектов — от 113,1 до 657,2 квадратного метра — делают их привлекательными для бизнеса в сфере образования, услуг, торговли и других», — рассказал Кирилл Пуртов.

Помещения расположены по адресам: Хорошевское шоссе, дом 34 и дом 70, корпус 1, проезд Аэропорта, дом 11А. Два находятся в подвалах, а последнее занимает сразу первый этаж и подвал. Объекты подключены к электричеству, водоснабжению и канализации, в одном из них дополнительно проведено газоснабжение.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 18 по 21 августа, аукционы пройдут 27 августа и 2 сентября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».