Инвесторы могут приобрести коммерческое помещение в Тверском районе

Бизнесмены, желающие вести дело в центре Москвы, могут выкупить подходящий объект на городском аукционе. В настоящее время идет прием заявок на торги по продаже коммерческого помещения в Тверском районе, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Центральный административный округ столицы — это одно из наиболее престижных и выгодных мест для ведения бизнеса. Высокая проходимость, близость достопримечательностей и отличная транспортная доступность повышают рентабельность.

«На городских торгах инвесторы могут приобрести недвижимость, подходящую для реализации многих идей. Например, сейчас для покупки доступно помещение свободного назначения в Тверском районе. Оно занимает 163,3 кв. м. Такая площадь подходит для организации косметологической клиники, фотостудии, творческой или языковой школы», — рассказал Пуртов.

Объект находится на втором этаже здания по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 7.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 22 января, а сами торги состоятся 3 февраля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица регулярно выставляет имущество на торги, а витриной для него служит Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» содержится вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и формат продажи.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление».

Дополнительную информацию об экономике столицы можно найти в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.