Инвестор выкупил земельный участок в Истре под объект дорожного сервиса

Между министерством имущественных отношений Московской области и ООО «РЕНОМЕ АВТО» заключен договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 3 558 кв. метров с видом разрешенного использования «объекты дорожного сервиса», расположенного в селе Павловская Слобода городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества региона.

«В 2020 году в рамках заключенного соглашения с областным правительством данный участок был предоставлен организации в аренду, на котором ООО «РЕНОМЕ АВТО» завершило реализацию масштабного инвестпроекта по строительству объекта дорожного сервиса. В настоящее время земельный участок компания приобрела в собственность более чем за 3,1 млн рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Фактический объем инвестиций в реализацию проекта составил более 39 млн рублей, создано 6 рабочих мест, одно из которых для трудоустройства инвалида.

На объекте уже завершаются работы по благоустройству.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.