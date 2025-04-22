Инвестор может приобрести на торгах комплекс зданий в Хохловском переулке

Город выставил на открытый аукцион лот коммерческой недвижимости , состоящий из трех нежилых зданий и одного сооружения коммунального хозяйства. Общая площадь этих объектов составляет 3608 кв. м, а расположены они в Басманном районе — историческом центре Москвы, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Басманный район столицы имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть — по его территории проходят Садовое и Третье транспортное кольца, также там расположены 10 станций метро. Это место подходит для развития и расширения бизнеса — интенсивный пешеходный трафик может обеспечить стабильный поток клиентов. Нежилые здания, выставленные на торги, находятся в Хохловском переулке вблизи станции метро „Китай-город“», — отметил Пуртов.

Он добавил, что рядом находятся кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, выставочный центр, парки и скверы. Подача заявок на участие в торгах продлится до 6 мая.

В лот входят нежилые помещения по адресам: Хохловский переулок, д. 4, стр. 1 и стр. 2; Хохловский переулок, д. 2/1, стр. 1; Хохловский переулок, вл. 2/1, стр. 1, а также вл. 4, стр. 1 и 2. Все объекты подключены к основным коммуникациям — электричеству, водоснабжению и канализации. В настоящее время в них, согласно договору аренды, функционирует частный детский сад. Срок аренды истекает 15 августа 2032 года. Земельный участок относится к объединенной охранной зоне, включающей зоны строгого регулирования застройки, охраняемого ландшафта и культурного слоя.

Итоги торгов будут подведены 20 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.