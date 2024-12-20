Инвестиционная привлекательность арендного жилья вырастет в 2025 году

«С одной стороны, инвесторы лишились льготной ипотеки, позволяющей приобретать недвижимость по выгодным ставкам. С другой — ввиду стагнации на рынке застройщики охотно дают скидки, собственники соглашаются на дисконт, а арендные ставки за текущий год выросли на 30-40%. В итоге — если в прошлые несколько лет покупка квартиры для сдачи в аренду в Москве приносила 4-5% годовых, то сейчас данный показатель можно увеличить в 1,5-2 раза», — сказал Сухий.

Он добавил, что также перспективной для инвестиций в следующем году будет гостиничная недвижимость. Бум внутреннего туризма продолжается, а предложение не успевает за спросом на качественные объекты для размещения.

«Здесь у инвесторов есть широкое поле для выбора актива. Можно приобрести номер в крупном гостиничном комплексе, который будет сдаваться в аренду через управляющую компанию, и получать таким образом порядка 12-14% годовых полностью пассивного дохода. Можно вложиться в проект глэмпинга или коттеджного поселка с домиками под посуточную сдачу под управлением энтузиастов-предпринимателей», — отметил инвестэксперт.

По его словам, глэмпинг и коттеджи сегодня обещают инвесторам доходность на уровне 20-25%, но на практике она ниже.

Сухий уточнил, что в сегменте гостиничной недвижимости можно выделить инвестиции в термы и бани. Удачные проекты данного формата окупаются за 2-3 года, а потом приносят инвесторам стабильный доход. Однако в таких инвестициях масса рисков и нюансов, так как сегмент совсем новый для российского рынка.

«Кроме того, огромным инвестиционным потенциалом обладают земельные участки. В Москве и Подмосковье практически любая земля только дорожает. Высоким спросом пользуются и наделы промышленного назначения, и земля, которую потенциально можно перевести для строительства складов, производств, и участи под ИЖС, где инвестор с совсем небольшим бюджетом может приобрести от 6 соток как для собственного использования, так и на перепродажу. В некоторых локациях земля за последний год подорожала на 50% и более, и рост цен продолжается», — заключил специалист.