Invest7: более миллиона квадратных метров офисов появится за год в Москве

ЭксклюзивНедвижимость

Фото - © Unsplash.com

По итогам 2025 года на рынке коммерческой недвижимости столицы должны ввести в эксплуатацию 1,18 млн «квадратов» новых офисных помещений, сообщила РИАМО руководитель офисного департамента агентства коммерческой недвижимости Invest7 Ксения Харкевич.

«Всего в течение года запланировано к вводу 33 проекта офисной недвижимости. Большинство из них — крупные бизнес-центры класса А площадью свыше 20 тыс. кв. м, расположенные на западном, северо- и юго-западном направлениях столицы», — сказала Харкевич.

Она добавила, что самый крупный проект на 141 тыс. кв. м должны открыть уже в первом квартале.

Крупнейшие объекты офисной недвижимости, заявленные ко вводу в 2025 году

Название проекта

Расположение

Класс

Общая площадь, тыс. кв. м

Заявленная дата ввода

iCity

Шмитовский проезд, вл. 37

A

141

I кв.

«Яндекс»

ул. Академика Зельдовича, д. 1

А

110

II кв.

Slava

Ленинградский проспект, д. 8

А

101,5

IV кв.

«STONE Савеловская»

ул. Двинцев, д. 3

А

93,2

IV кв.

СберСити, зд. А22-24

микрорайон Рублево-Архангельское

А

88

II кв.

Rublevo Business Park

Одинцовский округ, деревня Раздоры

А

62

IV кв.

Технопарк ЗИЛ, комплекс А

ул. Автозаводская, вл. 23

A

59,1

I кв.

Лофт-квартал в Сколкове

Сколково, ул. Большой бульвар

А

46,9

I кв.

«Сидней Сити»

ул. Шеногина, вл. 2/11

А

44

II кв.

«STONE Ленинский»

ул. Вавилова, вл. 11, 13А

А

42

IV кв.

«Если все объекты достроят в срок, то по итогам 2025 года объем ввода офисов более чем в 2 раза превысит показатели 2024-го, когда было сдано 559,6 тыс. кв. м площадей, и более чем в 4 раза улучшит результаты 2023-го, когда ввели 290,7 тыс. кв. м. Тенденция к такому росту объясняется тем, что последние 2-3 года в сегменте наблюдалось ежегодное снижение вакансии, что привело к росту арендных ставок и повышению интереса девелоперов к строительству бизнес-центров», — объяснила руководитель офисного департамента.

Харкевич отметила, что также влияние на это оказала программа комплексного развития территорий (КРТ), которая обязывает девелоперов вместе с жилыми домами строить новые офисные здания. Однако с учетом цикла строительства в 2,5–3 года рост объема ввода в эксплуатацию стал виден только в 2024 году и ближайшие несколько лет высокий темп строительства офисов сохранится.

«При этом, исходя из тех проектов, о старте которых уже было объявлено, значительного роста ввода офисных площадей в ближайшие несколько лет в столице наблюдаться не будет. Рынок выйдет на среднегодовой объем ввода на уровне от 700 тыс. до 1 млн квадратных метров. С учетом поглощения в районе 1–1,2 млн „квадратов“ офисов в год для Москвы этого недостаточно. Тем более, что значительная часть вводимых площадей строится под продажу либо полностью реализуется до момента ввода в эксплуатацию», — рассказала специалист.

Соответственно, несмотря на рост объемов строительства, в сегменте будет ощущаться дефицит нового предложения, резюмировала специалист.