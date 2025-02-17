Invest7: более миллиона квадратных метров офисов появится за год в Москве

«Всего в течение года запланировано к вводу 33 проекта офисной недвижимости. Большинство из них — крупные бизнес-центры класса А площадью свыше 20 тыс. кв. м, расположенные на западном, северо- и юго-западном направлениях столицы», — сказала Харкевич.

Она добавила, что самый крупный проект на 141 тыс. кв. м должны открыть уже в первом квартале.

Крупнейшие объекты офисной недвижимости, заявленные ко вводу в 2025 году

Название проекта Расположение Класс Общая площадь, тыс. кв. м Заявленная дата ввода iCity Шмитовский проезд, вл. 37 A 141 I кв. «Яндекс» ул. Академика Зельдовича, д. 1 А 110 II кв. Slava Ленинградский проспект, д. 8 А 101,5 IV кв. «STONE Савеловская» ул. Двинцев, д. 3 А 93,2 IV кв. СберСити, зд. А22-24 микрорайон Рублево-Архангельское А 88 II кв. Rublevo Business Park Одинцовский округ, деревня Раздоры А 62 IV кв. Технопарк ЗИЛ, комплекс А ул. Автозаводская, вл. 23 A 59,1 I кв. Лофт-квартал в Сколкове Сколково, ул. Большой бульвар А 46,9 I кв. «Сидней Сити» ул. Шеногина, вл. 2/11 А 44 II кв. «STONE Ленинский» ул. Вавилова, вл. 11, 13А А 42 IV кв.

«Если все объекты достроят в срок, то по итогам 2025 года объем ввода офисов более чем в 2 раза превысит показатели 2024-го, когда было сдано 559,6 тыс. кв. м площадей, и более чем в 4 раза улучшит результаты 2023-го, когда ввели 290,7 тыс. кв. м. Тенденция к такому росту объясняется тем, что последние 2-3 года в сегменте наблюдалось ежегодное снижение вакансии, что привело к росту арендных ставок и повышению интереса девелоперов к строительству бизнес-центров», — объяснила руководитель офисного департамента.

Харкевич отметила, что также влияние на это оказала программа комплексного развития территорий (КРТ), которая обязывает девелоперов вместе с жилыми домами строить новые офисные здания. Однако с учетом цикла строительства в 2,5–3 года рост объема ввода в эксплуатацию стал виден только в 2024 году и ближайшие несколько лет высокий темп строительства офисов сохранится.

«При этом, исходя из тех проектов, о старте которых уже было объявлено, значительного роста ввода офисных площадей в ближайшие несколько лет в столице наблюдаться не будет. Рынок выйдет на среднегодовой объем ввода на уровне от 700 тыс. до 1 млн квадратных метров. С учетом поглощения в районе 1–1,2 млн „квадратов“ офисов в год для Москвы этого недостаточно. Тем более, что значительная часть вводимых площадей строится под продажу либо полностью реализуется до момента ввода в эксплуатацию», — рассказала специалист.

Соответственно, несмотря на рост объемов строительства, в сегменте будет ощущаться дефицит нового предложения, резюмировала специалист.