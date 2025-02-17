Invest7: более миллиона квадратных метров офисов появится за год в Москве
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По итогам 2025 года на рынке коммерческой недвижимости столицы должны ввести в эксплуатацию 1,18 млн «квадратов» новых офисных помещений, сообщила РИАМО руководитель офисного департамента агентства коммерческой недвижимости Invest7 Ксения Харкевич.
«Всего в течение года запланировано к вводу 33 проекта офисной недвижимости. Большинство из них — крупные бизнес-центры класса А площадью свыше 20 тыс. кв. м, расположенные на западном, северо- и юго-западном направлениях столицы», — сказала Харкевич.
Она добавила, что самый крупный проект на 141 тыс. кв. м должны открыть уже в первом квартале.
Крупнейшие объекты офисной недвижимости, заявленные ко вводу в 2025 году
Название проекта
Расположение
Класс
Общая площадь, тыс. кв. м
Заявленная дата ввода
iCity
Шмитовский проезд, вл. 37
A
141
I кв.
«Яндекс»
ул. Академика Зельдовича, д. 1
А
110
II кв.
Slava
Ленинградский проспект, д. 8
А
101,5
IV кв.
«STONE Савеловская»
ул. Двинцев, д. 3
А
93,2
IV кв.
СберСити, зд. А22-24
микрорайон Рублево-Архангельское
А
88
II кв.
Rublevo Business Park
Одинцовский округ, деревня Раздоры
А
62
IV кв.
Технопарк ЗИЛ, комплекс А
ул. Автозаводская, вл. 23
A
59,1
I кв.
Лофт-квартал в Сколкове
Сколково, ул. Большой бульвар
А
46,9
I кв.
«Сидней Сити»
ул. Шеногина, вл. 2/11
А
44
II кв.
«STONE Ленинский»
ул. Вавилова, вл. 11, 13А
А
42
IV кв.
«Если все объекты достроят в срок, то по итогам 2025 года объем ввода офисов более чем в 2 раза превысит показатели 2024-го, когда было сдано 559,6 тыс. кв. м площадей, и более чем в 4 раза улучшит результаты 2023-го, когда ввели 290,7 тыс. кв. м. Тенденция к такому росту объясняется тем, что последние 2-3 года в сегменте наблюдалось ежегодное снижение вакансии, что привело к росту арендных ставок и повышению интереса девелоперов к строительству бизнес-центров», — объяснила руководитель офисного департамента.
Харкевич отметила, что также влияние на это оказала программа комплексного развития территорий (КРТ), которая обязывает девелоперов вместе с жилыми домами строить новые офисные здания. Однако с учетом цикла строительства в 2,5–3 года рост объема ввода в эксплуатацию стал виден только в 2024 году и ближайшие несколько лет высокий темп строительства офисов сохранится.
«При этом, исходя из тех проектов, о старте которых уже было объявлено, значительного роста ввода офисных площадей в ближайшие несколько лет в столице наблюдаться не будет. Рынок выйдет на среднегодовой объем ввода на уровне от 700 тыс. до 1 млн квадратных метров. С учетом поглощения в районе 1–1,2 млн „квадратов“ офисов в год для Москвы этого недостаточно. Тем более, что значительная часть вводимых площадей строится под продажу либо полностью реализуется до момента ввода в эксплуатацию», — рассказала специалист.
Соответственно, несмотря на рост объемов строительства, в сегменте будет ощущаться дефицит нового предложения, резюмировала специалист.