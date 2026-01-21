Инспекторы проверили строительство третьего дома ЖК «Первый Донской» в Ленинском округе

Главгосстройнадзор завершил проверку строительства третьей многоэтажки в жилом комплексе «Первый Донской» в деревне Сапроново Ленинского округа. Дом готов на 74%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора завершили проверку хода строительства третьего многоквартирного дома в составе ЖК «Первый Донской» в деревне Сапроново Ленинского округа. Работы стартовали в январе 2024 года, завершить их планируют в июле 2026 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 74%. На площадке ведутся работы по устройству фасада и монтажу внутренних инженерных систем.

В 25-этажном доме будет 920 квартир. Подземный этаж предназначен для парковки на 145 машино-мест и 97 кладовых. На первом этаже разместятся коммерческие помещения, включая аптеку, продуктовый магазин и пункт общественного питания.

В ЖК уже построены и введены в эксплуатацию два корпуса и котельная. Сейчас застройщик ДСК-1 возводит еще три многоквартирных дома, детский сад и отдельно стоящий паркинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд—и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.