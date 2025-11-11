Илья Середюк посетил стройплощадку Кузбасского реабилитационного центра

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк вместе с представителями СМИ ознакомился с ходом строительства Кузбасского реабилитационного центра. Сiбдепо предоставил информацию о текущем состоянии дел на стройплощадке.

Фото - © Сiбдепо

«Мы планируем, что этот центр должен быть оснащен уникальным оборудованием. Задача сегодняшнего дня — провести все необходимые коммуникации, подключить здание к теплу, подать тепло для того, чтоб можно было закрывать контур и заниматься уже внутренней отделкой», — отметил глава региона.

На текущий момент готовность объекта составляет 43%. Возведен несущий каркас здания, почти завершен монтаж металлоконструкций (97%). Оставшиеся 3% приходятся на крыльца, которые не оказывают влияния на дальнейшие этапы строительных работ, пояснил председатель совета директоров ООО «СДС-Строй» Максим Николаев.

«Закончили монолитные работы, завершаем каменную укладку, осталось 40 кубов на сегодняшний день», — добавил он.

Илья Середюк акцентировал внимание на том, что данный комплекс станет важным учреждением не только для Кузбасса, но и для всего Сибирского региона. Здесь будет осуществляться протезирование, а также производство самих протезов. Производственный цех будет располагаться в четвертом блоке реабилитационного центра. Вся необходимая документация подготовлена и находится на этапе государственной экспертизы.

Согласно договору, завершение строительства запланировано на конец 2026 года. Однако, по словам губернатора, возникли дополнительные требования, связанные с созданием протезного центра. Это потребует выбора и закупки оборудования, значительного объема отделочных работ и получения необходимых лицензий. Только после выполнения всех этих условий центр сможет начать полноценную работу.

