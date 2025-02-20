Илья Колунов назначен генеральным директором ГК «Садовое кольцо»

Колунов получил образование в престижных учебных заведениях Великобритании: он окончил школу-интернат Queen Ethelburga’s college и University College London, где изучал управление проектами в строительстве (факультет Project Management for Construction). С 2019 года он занимал позицию заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью в ГК «Садовое кольцо».

На новой должности Колунов возьмет на себя руководство текущей деятельностью компании, разработку комплексной стратегии развития, включая расширение портфеля проектов и поиск новых площадок для реализации перспективных инициатив. Также в его задачи войдет укрепление долгосрочных отношений с партнерами, инвесторами, банками и государственными органами.

«В сегодняшней, не самой простой для строительной отрасли ситуации, встать у руля компании — это большая ответственность. В ближайшие годы мы должны активизировать все наши силы, умения и ресурсы для решения сложных задач в строительстве и продажах. Те, кто использует передовые технологии, инновационные подходы и эффективные стратегии управления, смогут стать новыми лидерами отрасли», — отметил Колунов.

Компания специализируется на строительстве жилых комплексов, а также объектов социальной и коммерческой инфраструктуры в Московской области, Татарстане и Башкортостане.

В состав группы компаний входит Серпуховский лифтостроительный завод, амбассадором которого в 2024 году стал известный дизайнер Артемий Лебедев. Он участвовал в разработке уникальной интерактивной лифтовой кабины, производимой на заводе. После успешного перезапуска в 2023 году СЛЗ выпустил более 3,5 тысяч лифтов, которые поставляются в различные регионы России и страны ближнего зарубежья.