Храм в центре Видного отремонтируют ко Дню города

Ремонтные работы начались в храме Георгия Победоносца на Советском проезде в Видном Ленинского округа. До середины сентября здесь приведут в порядок кровлю, стены, входную группу, оконные блоки в воскресной школе и ряд других элементов, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Кровля нуждалась в ремонте, чтобы предотвратить затекания на стены. Сами стены уже загрунтовали, затем их покрасят в исходные цвета. В ближайшее время завершится и обновление входной группы. Также будет выполнено небольшое благоустройство», — сказал помощник настоятеля Георгиевского храма по хозяйственной части Андрей Ивлев.

Он добавил, что на территории храма уже прочистили ливневую канализацию. Кроме того, предстоит переделать лестницу со стороны Советского проезда и устроить здесь водоотвод, чтобы не скапливалась дождевая вода. Также планируется отремонтировать пандус и перила. В нижнем помещении, где располагается воскресная школа, будут оштукатурены 4 оконных проема.

Георгиевский храм в Видном открылся в 2007 году. С тех пор его дважды красили, но полноценный ремонт здания выполняется впервые.

«Рассчитываем, что обновленный храм станет подарком всем жителям ко Дню города», — отметили в пресс-службе главы.

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