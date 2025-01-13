Ход строительства железнодорожного перехода проверили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проконтролировала работы по возведению пешеходного перехода через железнодорожные пути на улице Кольцевая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Идет устройство СВСиУ (специальные вспомогательные сооружения) для бетонирования насадки опоры № 1 со стороны микрорайона Южный. Поверхность металлоконструкции подготавливается для окрашивания методом пескоструйной очистки. На опоре № 2 со стороны микрорайона Восточный ведутся работы по устройству опалубки для бетонирования насадки. Металлоконструкцию башни уже окрашивают», — рассказала Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Ежедневно на стройплощадке работают 15 специалистов и 5 единиц техники — 2 крана, 2 компрессора, манипулятор. Количество рабочих планируется увеличить.

По словам Анны Кротовой, процесс строительства замедляют сети РЖД, требующие переустройства. На этой неделе план проведения необходимых работ и налаживания взаимодействия обсудят на совещании у главы города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.