Ход строительства соцобъектов проверили в подмосковном ЖК «Томилино парк»
Фото - © Администрация г.о. Люберцы
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход строительства социальных объектов в жилом комплексе «Томилино парк». Накануне нового года в ЖК «Жулебино парк» (ул. Летчика Ларюшина, д. 6) открылась взрослая поликлиника на 100 посещений в смену, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Микрорайон ЖК «Томилино парк» активно прирастает населением, поэтому особое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры. Ранее здесь мы открыли два детских сада для 360 малышей каждый, школы на 1 100 и 900 мест», — отметил Волков.
По словам главы Люберец, в настоящее время в современном микрорайоне идет активное строительство еще одного детсада на 360 мест, школы на 1 100 мест и поликлиники на 540 посещений в смену.
«Проверили ход работ на объектах — строители идут в графике. Детский сад и поликлинику со встроенным постом скорой помощи планируется открыть в 2025 году», — подчеркнул Владимир Волков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.