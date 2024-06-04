Ход строительства дома в Поварово поставлен на ежедневный контроль

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжается строительство многоквартирного дома в микрорайоне Локомотивный. Здесь все 96 квартир выделены для переселенцев из аварийного жилья. Ход строительных работ проверил руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с городским прокурором Артемом Шишовым, сообщается на сайте администрации горокруга.

На данный момент перед застройщиком стоит несколько масштабных задач — подвести к дому инженерные сети и завершить внутреннюю отделку помещений. Глава округа обратил внимание на то, что необходимо в ближайшие дни увеличить количество людей на строительной площадке. Кроме того, со стороны администрации муниципалитета работы на объекте будут мониторить не в еженедельном режиме, а в ежедневном.

«У этого дома и без того непростая история — его возведение началось еще в 2017 году. Процесс строительства по разным причинам шел медленно и нестабильно. Но в том году нам удалось многие проблемы, главная из которых — финансовая, решить. Уверен, небольшое отставание от графика сегодня не помешает нам выдать новоселам ключи от квартир в этом году», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На сегодняшний день определены следующие способы переселения: приобретение администрацией округа жилья для переселенцев в строящихся домах и на вторичном рынке. Также с 2024 года жители могут воспользоваться жилищным сертификатом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.