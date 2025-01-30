Ход капремонта взрослой поликлиники проверили в округе Люберцы

«Еще один знаковый объект для Дзержинского — взрослая поликлиника. Медучреждение рассчитано на 750 посетителей в смену, к нему прикреплено более 45 тысяч жителей. Объект не обновлялся с момента его строительства в 1975 году и уже не отвечал современным требованиям», — отметил Волков.

Он уточнил, что поликлиника была включена в госпрограмму капитального ремонта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Строители уже завершили обновление кровли, фасада, активно ведут отделочные и электромонтажные работы, монтаж входной группы. Темпы работ нужно наращивать: подрядчик будет увеличивать количество рабочих, т. к. стоит задача сдать объект в апреле 2025 года», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.