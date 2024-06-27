Готовность ремонта детского сада в Кашире составляет 50%

В Кашире в микрорайоне Ожерелье ведется капитальный ремонт здания детского сада. Сейчас на объекте работает одна единица техники. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 50%. Об этом сообщает администрация округа.

Выполняются работы по прокладке систем крепления линейных трасс силовых и слаботочных систем, а также работы по устройству пароизоляции на кровле. Начато утепление фасада с монтированием систем крепления.

Комиссия в составе главы городского округа Кашира Михаила Шувалова, председателя окружного Совета депутатов, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Бурова, представителей администрации и профильных специалистов провела мониторинг ремонтируемого здания.

Михаил Шувалов поручил представителю подрядчика ускорить темпы ведения работ.

«Пока темп работы на объекте оставляет желать лучшего. Будем ставить вопрос перед руководством подрядчика об усилении, — подчеркнул он. — В первую очередь, необходимо увеличить количество рабочих. Это важно как в отношении самого капитального ремонта здания, так и благоустройства территории учреждения. Приложим все усилия, чтобы к 1 сентября дети вернулись уже в отремонтированное здание своего любимого детского сада», — отметил Шувалов.

Прилегающая к зданию территория будет благоустроена после окончания ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.