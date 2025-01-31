Ход капитального ремонта культурного центра «Октябрь» проверили в Подмосковье

Более 60 лет в здании культурного центра «Октябрь» не проводился капитальный ремонт. Электростальцы давно ждали обновления учреждения, и в прошлом году оно вошло в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба администрации округа.

Планируется выполнить отделку подвала, несущих стен и перегородок, чердачного помещения, кровли, фасада, провести замену оконных и дверных блоков, систем отопления и водоснабжения, электрооборудования, архитектурной подсветки, а также благоустроить прилегающую территорию.

На сегодняшний день ведутся демонтажные и подготовительные работы. Их ход проконтролировал депутат Московской областной думы от «Единой России» Владимир Пекарев.

«Объем достаточно масштабный, поэтому ремонт завершится не раньше начала следующего года. Жителей будет ждать усовершенствованный зрительный зал с новым оборудованием и уютные помещения для организации кружков и местных клубов. С депутатским корпусом мы внимательно будем контролировать весь процесс и этапы выполнения работ», — сказал парламентарий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.